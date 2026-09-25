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Про підозру повідомили російському командиру, який використовував полонених для прикриття військової колони

1 березня 2022 року за наказом командира батальйону шістьох українських військовополонених та двох цивільних жінок змусили рухатися разом із колоною окупаційних військ.

Про підозру повідомили російському командиру, який використовував полонених для прикриття військової колони

Поліція Сумської області повідомила про підозру російському командиру, який використовував полонених для прикриття військової колони.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 1 березня 2022 року за наказом командира батальйону шістьох українських військовополонених та двох цивільних жінок змусили рухатися разом із колоною окупаційних військ.

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До її складу входили 45 одиниць військової техніки та близько 300 російських військовослужбовців. 

Полонених розміщували на військовій техніці та транспортних засобах у складі колони, використовуючи їх як прикриття під час пересування. Російські військові розраховували, що українські захисники не відкриватимуть вогонь через загрозу життю своїх військовослужбовців та цивільних.

Крім того, полоненим погрожували вбивством у разі обстрілу колони українськими силами. Окремих із них під погрозою застосування зброї примушували виконувати небезпечні дії.

За результатами зібраних доказів слідчі повідомили 45-річному командиру батальйону ЗС РФ про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). 

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