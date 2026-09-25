Про підозру повідомили російському командиру, який використовував полонених для прикриття військової колони

1 березня 2022 року за наказом командира батальйону шістьох українських військовополонених та двох цивільних жінок змусили рухатися разом із колоною окупаційних військ.

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Поліція Сумської області повідомила про підозру російському командиру, який використовував полонених для прикриття військової колони.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 1 березня 2022 року за наказом командира батальйону шістьох українських військовополонених та двох цивільних жінок змусили рухатися разом із колоною окупаційних військ.

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До її складу входили 45 одиниць військової техніки та близько 300 російських військовослужбовців.

Полонених розміщували на військовій техніці та транспортних засобах у складі колони, використовуючи їх як прикриття під час пересування. Російські військові розраховували, що українські захисники не відкриватимуть вогонь через загрозу життю своїх військовослужбовців та цивільних.

Крім того, полоненим погрожували вбивством у разі обстрілу колони українськими силами. Окремих із них під погрозою застосування зброї примушували виконувати небезпечні дії.

За результатами зібраних доказів слідчі повідомили 45-річному командиру батальйону ЗС РФ про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).