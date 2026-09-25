У Румунії піднімали два винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону

Про порушення повітряного простору Румунії не повідомлялося.

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Сьогодні вранці, 25 вересня, у Румунії піднімали два винищувачі через дрон поблизу кордону.

Як розповіли у Міноборони країни, радіолокаційна система спостереження виявила повітряну ціль, яка перебувала за 20 кілометрів на схід від міста Галац.

Два винищувачі F-16 ВПС Румунії, які перебували на бойовому чергуванні з патрулювання повітряного простору на 86-й авіабазі Борча, піднялися в повітря для моніторингу ситуації.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність сповістити населення у східній частині повіту Галац та північній частині повіту Тулча. О 03:27 жителям надіслали повідомлення про повітряну тривогу.

Попередження у східній частині повіту Галац та північній частині повіту Тулча скасували о 04:14. Про порушення повітряного простору Румунії не повідомлялося.