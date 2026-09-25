Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія поширює фейки про “картки на інтернет” для українців

Через російські удари по дата-центрах салони звʼязку буцімто почали пропонувати клієнтам картки з доступом до інтернету на три доби або на 20 Гб. 

Росія поширює фейки про “картки на інтернет” для українців
Фото: Центр протидії дезінформації

У мережі поширюють фейкові фотографії, на яких зображено “картки на інтернет”, які нібито з’явилися в українських салонах зв'язку. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ворожі ресурси стверджують, що через російські удари по дата-центрах і проблеми з інтернетом, салони звʼязку буцімто почали пропонувати клієнтам картки з доступом до інтернету на три доби або на 20 Гб. 

Ці зображення є підробкою, фотографії “карток” були повністю згенеровані за допомогою штучного інтелекту, що підтвердила перевірка спеціалізованими інструментами для виявлення ШІ-контенту.

ЦПД підкреслив, що цю інформаційну операцію ворог розгорнув на тлі нещодавніх ударів по дата-центрах в Україні, аби деморалізувати українців.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies