Вночі у Росії сталися пожежі на декількох підприємствах

У ніч на 25 вересня у різних регіонах Росії сталися пожежі на декількох підприємствах.

Про це пише Astra.

У Пермі загорілося на ТОВ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС). Губернатор Дмитро Махонін заявив, що начебто регіон був під атакою, і є приліт на «промисловий об'єкт». Востаннє підприємство зазнавало атаки наприкінці серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС) внаслідок атаки БПЛА, ймовірно, було пошкоджено встановлення первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

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ТОВ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС) - один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн. тонн нафти на рік.

Фото: Astra Пожежа у Росії

Також в Ульяновську імовірно горів АТ «НВП „Завод Іскра“». Губернатор Олексій Руських написав про пошкодження промислової та цивільної інфраструктури.

АТ «НВП „Завод Іскра“» — це велике російське підприємство електронної промисловості, розташоване в Ульяновську (проспект Наріманова, 75) і яке входить до складу Концерну ВКО «Алмаз-Антей». Заснований у 1971 році завод спеціалізується на розробці та серійному виробництві напівпровідникових приладів, НВЧ-компонентів, медичних виробів, а також силової електроніки та корпусів із LTCC-кераміки для радіоелектронної апаратури. Продукція підприємства постачається для потреб військово-промислового комплексу та цивільного сектору.

А у Воронежі можливо загорілося підприємство «Воронежсинтезкаучук». Поряд також розташована ТЕЦ. А менш ніж за два кілометри від «Воронежсинтезкаучуку» знаходиться височина із ЗРПК «Панцир». Поруч, можливо, розташована позиція комплексів С-300/С-400.

За словами губернатора Олександра Гусєва, минулої ночі силами ППО в небі над Воронежем і щонайменше шістьма районами регіону начебто було знищено 88 БПЛА.

«Воронежсинтезкаучук» — російське підприємство, виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків. З 1998 року контролюється "Сібуром", з 2012 року "Сібур" - стовідсотковий власник підприємства.

Фото: Astra Пожежа в Росії

Міноборони РФ прозвітувало, що сили ППО начебто збили за ніч 592 безпілотники над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Тверської, Тульської, Самарської, Смоленської областей, Московського регіону, Московського регіону Республіки, Республіки Татарстан, анексованого Криму та над акваторією Чорного моря.