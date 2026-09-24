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НАТО посилює обмін розвідданими через зростання загрози з боку Росії

Альянс має всі необхідні інструменти та механізми для контролю ризиків, запевнив верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

НАТО посилює обмін розвідданими через зростання загрози з боку Росії
командувач Європейського командування ЗС США генерал Алексус Грінкевич
Фото: фейсбук-сторінка генерала Алексуса Грінкевича

НАТО активізує обмін розвідувальною інформацією у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, пов’язаних із Росією. 

Водночас Альянс має зберігати спокій і впевненість у власних силах, заявив головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Грінкевич, передає Reuters.

Заява Грінкевича з’явилася на тлі попереджень розвідки Данії про те, що Росія може посилити гібридну війну проти Заходу. Данські фахівці також зауважують про існування низького, але зростаючого ризику обмеженого військового нападу Москви на країни НАТО, які з нею межують.

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Генерал запевнив, що Альянс має всі необхідні інструменти та механізмами для контролю ризиків. Росія зі свого боку традиційно заперечує причетність до диверсій чи підготовку до конфлікту.

Коментуючи ймовірність прямого нападу РФ на території НАТО, Грінкевич оцінив такий сценарій як малоймовірний, хоча підкреслив, що повністю виключати його не можна. Він відкинув припущення, що Путін може використати можливе зменшення американських запасів високоточної зброї для удару по Альянсу, наголосивши, що НАТО готове захищати кожен сантиметр своєї території.

Зараз в Альянсі тривають перестановки, у межах яких європейські країни перебирають на себе більше відповідальності за безпеку. Зокрема, командування об'єднаними силами НАТО у Норфолку, яке відповідає за Арктику, Північну Європу та атлантичні маршрути, очолює британський генерал замість американського віцеадмірала.

Американська сторона запевняє європейських союзників, що США продовжуватимуть надавати ключову підтримку, хоча частина функцій перейде до європейців. Наразі в Європі дислокуються близько 80 тисяч американських військовослужбовців, і остаточного рішення щодо зміни їхньої кількості чи передислокації поки немає.

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