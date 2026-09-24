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У Польщі починають розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак

В них розміщені окреслені правила пошуку безпечних місць під час загроз з повітря.

У Польщі починають розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак
Фото: BBC

25 вересня польський уряд почне розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки. В них розміщені основні правила пошуку безпечного місця під час повітряних загроз.

Про це передає Європейська правда.

Інструкції будуть доступні на урядових вебсайтах Польщі, їх також передадуть всім органам місцевого самоврядування.

Минулоріч, польський уряд вже розробив план дій на випадок кризових ситуацій. У новій брошурі МВС рекомендує ще до виникнення загрози ознайомитися з сигналами тривоги, а також із розташуванням найближчих пунктів укриття та маршрутом до них.

МВС Польщі наголошує на необхідності дотримуватися попереджень Урядового центру безпеки, офіційних повідомлень та вказівок служб.

В окремих регіонах країни також проводять навчання з реагування. Вони вже відбулися в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. 

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