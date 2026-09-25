На месі за участі Папи Римського у Парижі очікують пів мільйона вірян

Папа Римський Лев XIV у п'ятницю розпочне візит до Парижа, під час якого відслужить месу просто неба, що може зібрати разом понад пів мільйона католиків.

Як пише BBC, спеціально для цього на Площі Згоди у середмісті французької столиці спорудили вівтар, а територія уздовж проспекту Єлисейських Полів наразі охороняється поліцією.

В аеропорту Орлі понтифіка зустріне президент Франції Емманюель Макрон. У Єлисейському палаці вони обговорять питання політики та розвитку штучного інтелекту.

Макрон не зможе бути присутнім на месі - він вважає, що це буде порушенням суворого принципу розділення держави та релігії у Франції. Натомість не мають підстав пропустити історичну подію перша леді Бріджит Макрон, прем'єр-міністр Себатьєн Лекорню, а також кандидат у президенти на виборах наступного року, включно з фавориткою перегонів Марін Ле Пен.

За чутками, Папа відмовився від ідеї президента організувати зустріч з митцями та архітекторами, які відбудовували Нотр-Дам де Парі після пожежі. У Ватикані послалися на занадто щільний графік поїздки, під час якої Лев XIV має також відвідати міста Мец і Лурд.