​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

На месі за участі Папи Римського у Парижі очікують пів мільйона вірян

Понтифік розпочинає свій чотириденний візит до французької столиці.

На месі за участі Папи Римського у Парижі очікують пів мільйона вірян
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV у п'ятницю розпочне візит до Парижа, під час якого відслужить месу просто неба, що може зібрати разом понад пів мільйона католиків.

Як пише BBC, спеціально для цього на Площі Згоди у середмісті французької столиці спорудили вівтар, а територія уздовж проспекту Єлисейських Полів наразі охороняється поліцією.

В аеропорту Орлі понтифіка зустріне президент Франції Емманюель Макрон. У Єлисейському палаці вони обговорять питання політики та розвитку штучного інтелекту. 

Макрон не зможе бути присутнім на месі - він вважає, що це буде порушенням суворого принципу розділення держави та релігії у Франції. Натомість не мають підстав пропустити історичну подію перша леді Бріджит Макрон, прем'єр-міністр Себатьєн Лекорню, а також кандидат у президенти на виборах наступного року, включно з фавориткою перегонів Марін Ле Пен.

За чутками, Папа відмовився від ідеї президента організувати зустріч з митцями та архітекторами, які відбудовували Нотр-Дам де Парі після пожежі. У Ватикані послалися на занадто щільний графік поїздки, під час якої Лев XIV має також відвідати міста Мец і Лурд.  

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies