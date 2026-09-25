Нетаньягу назвав "моральними боягузами" дипломатів, які залишили залу Генасамблеї ООН перед його виступом

Прем'єр Ізраїлю у промові виправдовував військові операції проти Ірану, Гази та Лівану.

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу виступив з головної трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку на тлі демаршу кількох делегацій, які залишили залу перед його промовою.

Як пише BBC, прем'єр назвав цих людей "моральними боягузами" та іронічно запропонував іншим таким не соромитися вийти.

У промові Нетаньягу заявив, що військові операції Ізраїлю проти Ірану, Гази та Лівану були здійснені через відсутність іншого вибору, а також відкинув звинувачення у геноциді палестинців та інших злочинах проти людяності. Мовляв, "крихітний Ізраїль" критикують у Британії та Франції за "колоніалізм" - а ці країни в принципі вигадали саме явище.

Дісталося від Нетаньягу президенту Туреччини Реджепу Ердогану, якого прем'єр назвав "тираном", а також меру Нью-Йорка Зорану Мамдані, який перед тижнем високого рівня Генасамблеї ООН погрожував заарештувати ізраїльського лідера. Політик звинуватив міського голову у тому, що "євреям після його обрання стало не так безпечно проживати в Нью-Йорку".

Виступ Нетаньягу відбувся після оприлюднення записаного заздалегідь звернення до Генасамблеї від лідера палестинців Махмуда Аббаса, в якому він звинуватив Нетаньягу у "створенні загрози самому існуванню палестинського народу на його батьківщині".