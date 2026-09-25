Шмигаль: українські спецслужби отримали детальний план російських атак на енергетику

Росіяни розписали навіть види та кількість озброєння для знищення конкретних об'єктів.

Українські спецслужби отримали матеріали Росії щодо стратегії ударів по енергетичній інфраструктурі зимою. Там детально розписано озброєння для знищення генерації, систем водо- і теплопостачання та інтерконекторів.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв'ю телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони. Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів своїм цинізмом, своїм таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", – сказав міністр.

Шмигаль зазначив, що йдеться про два великих документи з детальними таблицями та розрахунками, де зазначено кількість зброї під кожен конкретний об'єкт.

За його словами, росіяни володіють великою кількістю даних про раніше уражені об'єкти, а також ті, які ще не зазнавали ударів. Попри це, Україна серйозно готується до захисту енергосистеми.