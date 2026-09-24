НБУ: «Армію+» підключили до системи BankID

Раніше увійти в застосунок можна було лише через інтегровану систему електронної ідентифікації порталу «Дія».

Застосунок «Армія+» отримав пряму інтеграцію із системою BankID.

Про це повідомив Національний банк.

Регулятор зауважив, що це додало новий зручний спосіб входу і спростило авторизацію для військовослужбовців.

Раніше увійти в застосунок можна було лише через інтегровану систему електронної ідентифікації порталу «Дія». Тепер же пряме підключення до BankID НБУ скорочує час авторизації та робить користування цифровими послугами комфортнішим.

Міністерство оборони вже використовує цю систему з серпня 2024 року для авторизації в застосунку «Резерв+».