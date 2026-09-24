​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ: «Армію+» підключили до системи BankID

Раніше увійти в застосунок можна було лише через інтегровану систему електронної ідентифікації порталу «Дія».

НБУ: «Армію+» підключили до системи BankID
BankID
Фото: НБУ

Застосунок «Армія+» отримав пряму інтеграцію із системою BankID.

Про це повідомив Національний банк.

Регулятор зауважив, що це додало новий зручний спосіб входу і спростило авторизацію для військовослужбовців.

Раніше увійти в застосунок можна було лише через інтегровану систему електронної ідентифікації порталу «Дія». Тепер же пряме підключення до BankID НБУ скорочує час авторизації та робить користування цифровими послугами комфортнішим.

Міністерство оборони вже використовує цю систему з серпня 2024 року для авторизації в застосунку «Резерв+».

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies