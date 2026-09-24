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Мінагрополітики: Україна експортувала 1,6 млн тонн агропродукції з початку вересня

Зростає рівень експорту товарів із більшою доданою вартістю.

Мінагрополітики: Україна експортувала 1,6 млн тонн агропродукції з початку вересня
Усть-Дунайський порт
Фото: Вікіпедія

За 21 день вересня Україна експортувала 1,6 млн тонн агропродукції.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Зокрема, аграрії відвантажили 960 тисяч тонн зернових, 275 тисяч тонн олійних, 190 тисяч тонн олії і 173 тисячі тонн шротів.

Очільник Мінагро Тарас Висоцький зауважив, що частка сировинних зернових залишається найменшою, тоді як експорт товарів із більшою доданою вартістю зростає. Водночас внутрішній ринок повністю забезпечений основними харчовими продуктами, а Держстат не фіксує аномального зростання цін.

За даними міністерства, у проєкті держбюджету на 2027 рік уряд заклав 7,4 млрд грн на підтримку агросектору. Ця сума складається з коштів загального фонду, спеціальної допомоги від ЄС, надходжень від оренди державних земель та експортних мит на сою і ріпак. У підсумку держпідтримка галузі зросте орієнтовно на 300 мільйонів гривень порівняно з фактичними показниками цього року.

  • У серпні Мінвідновлення повідомляло, що завдяки дунайським портам, залізниці й автомобільній логістиці Україна має змогу експортувати близько 4,5 мільйона тонн вантажів на місяць із тих 6 мільйонів тонн, які забезпечував український морський коридор.
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