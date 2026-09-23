Заклади культури отримають майже 100 млн гривень на генератори та інше необхідне обладнання

Уряд спрямовує майже 100 млн грн на генератори та інше необхідне обладнання для роботи закладів культури під час відключень світла.

Про це повідомила очільниця Міністерства культури України Тетяна Бережна.

Кошти розподілять в межах уже передбаченого бюджету Мінкульту, без додаткових видатків із держбюджету.

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"росія продовжує бити по нашій енергетиці, і ми маємо бути готовими до можливих відключень. Необхідно, щоб навіть у таких умовах у закладах працювали укриття, було світло і зв’язок, не зупинялися системи безпеки та опалення. А музеї й заповідники могли забезпечувати належні умови для збереження колекцій", - зазначила Бережна.

Додаткове фінансування отримають:

- національні театри — 20 млн грн;

- заклади фахової передвищої та вищої мистецької освіти — 18,47 млн грн;

- національні музеї, бібліотеки та культурно-просвітницькі центри — 15,46 млн грн;

- національні художні колективи, концертні організації та циркові установи — 12,47 млн грн;

- національні та державні заповідники — 27,41 млн грн;

- заклади загальної середньої та позашкільної мистецької освіти — 3,84 млн грн;

- Український культурний фонд — 1,03 млн грн.