​Верховний суд підтвердив, що підрядник реконструкції Шулявського моста має повернути мільярд гривень до бюджету

Верховний Суд залишив в силі рішення, яким за позовом прокурора до бюджету має бути стягнуто понад 1,1 млрд грн, сплачених за реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як відомо, у 2018 році за кошти столичного бюджету у Києві провели відкриті торги із закупівлі робіт із реконструкції Шулявського шляхопроводу. Переможцем було визнано приватне товариство, з яким КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" уклало договір на 598,5 млн грн.

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Пізніше термін виконання робіт було продовжено, а ціна робіт зросла у майже удвічі. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.

"Разом із тим, рішенням Антимонопольного комітету визнано, що переможець торгів та інша комерційна структура, які на тендері змагалися за право проводити роботи, вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії, внаслідок чого спотворили результати торгів", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету та договору підряду як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства. Також прокуратура просила стягнути в дохід держави зазначені 1,1 млрд грн.

Господарський суд задовольнив позов про стягнення до державного бюджету більше 1 млрд гривень з переможця тендеру. Ці рішення залишив без змін і Верховний Суд, який відхилив касаційну скаргу відповідача та погодився з доводами прокурора.

Реконструкція шляхопроводу