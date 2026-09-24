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​Верховний суд підтвердив, що підрядник реконструкції Шулявського моста має повернути мільярд гривень до бюджету

Суд відхилив касаційну скаргу відповідача та погодився з доводами прокурора.

​Верховний суд підтвердив, що підрядник реконструкції Шулявського моста має повернути мільярд гривень до бюджету
Шулявський міст
Фото: Прокуратура Києва

Верховний Суд залишив в силі рішення, яким за позовом прокурора до бюджету має бути стягнуто понад 1,1 млрд грн, сплачених за реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

Як відомо, у 2018 році за кошти столичного бюджету у Києві провели відкриті торги із закупівлі робіт із реконструкції Шулявського шляхопроводу. Переможцем було визнано приватне товариство, з яким КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" уклало договір на 598,5 млн грн.

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Пізніше термін виконання робіт було продовжено, а ціна робіт зросла у майже удвічі. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.

"Разом із тим, рішенням Антимонопольного комітету визнано, що переможець торгів та інша комерційна структура, які на тендері змагалися за право проводити роботи, вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії, внаслідок чого спотворили результати торгів", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету та договору підряду як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства. Також прокуратура просила стягнути в дохід держави зазначені 1,1 млрд грн.

Господарський суд задовольнив позов про стягнення до державного бюджету більше 1 млрд гривень з переможця тендеру. Ці рішення залишив без змін і Верховний Суд, який відхилив касаційну скаргу відповідача та погодився з доводами прокурора.

Реконструкція шляхопроводу

  • У 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року, а наприкінці грудня проїзд по ньому відкрили.
  • Вартість його реконструкції сзростала декілька разів. У 2018 році вартість підряду становила 600 млн гривень. Вже у 2019 році Кличко підписав новий проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу з кошторисною вартістю 1,05 млрд гривень. У2021 році Шулявський міст подорожчав удвічі - до двох мільярдів гривень. Тоді ж мерія Києва оголосила про перезапуск скандальної реконструкції.
  • У 2019 році Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальне провадження щодо мера Києва Віталія Кличка за зверненням депутатів Київради. Згідно з судовими матеріалами, депутати міськради підозрювали Кличка в можливому зловживанні владою і розкраданні коштів під час реконструкції Шулявського моста.
  • Вже у 2020 році на новозбудованому Шулявському мосту попадали опори освітлення, внаслідок інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів. Кличко звернувся до поліції із заявою на підрядника.
  • А у 2021 році міст не впорався із дощем: з-під каналізаційного люка почав бити "фонтан". Комунальники заявили тоді, що це трапилось черезпереповнену річку Либідь.

 

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