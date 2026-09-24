До них належить і дискусійна пропозиція скасувати пільгове розмитнення посилок із товарами з закордонних маркетплейсів вартістю до 150 євро.

Україна має значну потребу в фінансуванні від європейських партнерів. Кошти потрібні, зокрема, на зарплати військовим, оскільки в першому півріччі частину грошей, запланованих на зарплати армії, використали на дрони.

Загалом є системне підвищення ціни війни. На день потрібна більша кількість зброї і перехоплювачів, ніж раніше, пояснив президент Володимир Зеленський на брифінгу в США, запис якого поширив ОП.

Кошти діляться на декілька «пластів». Перший – 45 млрд євро (половина кредиту від ЄС, яка припадає на цей рік). Частина з них прив'язана до законопроєктів, які має підтримати Верховна Рада.

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«Я пояснив, що парламент буде підтримувати, але розраховувати, що парламент буде працювати так, як він працює в звичайній країні в звичайний, невоєнний час, неможливо», – сказав він, додавши, що через дронові атаки депутати змушені перебувати в бомбосховищах.

Тому з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили більшу гнучкість у датах ухвалення законів для отримання коштів. Україна також відправить фінансову команду до ЄС, аби подумати, як частину коштів отримати з другого траншу, запланованого на наступний рік.

"Тому що нам потрібні гроші на дрони. Нічого з цим не зробиш. Третя історія – пов'язана з заробітними платами. Війна йде, військові отримують зарплату. Щось з зарплат було в першому півріччі, від цього бюджету брались гроші і давались на дрони. Зараз треба заповнювати цю історію», – сказав президент.

Він охарактеризував зустріч з президенткою ЄК як дуже позитивну і не розумію, чому в пресі називали її складною.