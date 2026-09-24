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​Мінкультури допомагатиме мобілізованим митцям отримати творчу відпустку, - Бережна

За словами міністерки, для цього потрібно буде мати дозвіл з військової частини, де вони служать. 

​Мінкультури допомагатиме мобілізованим митцям отримати творчу відпустку, - Бережна
Міністерка культури Тетяна Бережна
Фото: t.me/svyrydenkoy

Міністерство культури допомагатиме мобілізованим митцям отримати творчу відпустку для роботи над культурним продуктом.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, передає "Детектор медіа".

"Дійсно, ми розуміємо, що низка з працівників культури мобілізовані, але тим не менше, зараз ми працюємо з Міністерством оборони. Якщо ці люди захочуть повернутися і створювати культурний продукт, ми будемо їхніми адвокатами для того, щоб вони отримували певну творчу відпустку на виконання цього завдання. Це ми робимо. Якщо, звісно, в них буде таке бажання і дозвіл з військової частини, де вони служать", - сказала Бережна.

Щодо загальної нестачі людського капіталу у сфері культури Бережна зазначила, що наразі існують великі перспективи для молоді.

"Я завжди думаю, що є такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, де живе лише по декілька мільйонів людей, і Україна — це 30 млн людей. Невже ми не хочемо показати, що культурна індустрія — це місце, де ви можете розвиватися, де ви можете отримувати роботу. Тобто треба відкривати нові обличчя, нарешті показувати студентам мистецьких закладів, що є гроші в цій сфері. Я б не думала, що це якась велика проблема. Це, навпаки, шанс засвітити нові обличчя і дати рух новим дебютам і талантам", - сказала міністерка.

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