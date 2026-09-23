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Оголошено “шортліст” Букерівської премію 2026 року: від антиутопії до сучасної прози

Серед авторів є попередні лауреати премії Марлон Джеймс і Дуглас Стюарт, а також триразова номінантка Елізабет Страут. Ще троє авторів потрапили до короткого списку вперше.

Оголошено “шортліст” Букерівської премію 2026 року: від антиутопії до сучасної прози
Книжку-переможця оголосять 9 листопада
Фото: Сайт Букерівської премії

Оголошено короткий список претендентів на Букерівську премію 2026 року, повідомили організатори.

До нього увійшли автори з чотирьох країн: Англії, Шотландії, Ямайки та США. 

Серед них: попередні лауреати премії Марлон Джеймс і Дуглас Стюарт, а також триразова номінантка Елізабет Страут. Ще троє авторів потрапили до короткого списку вперше.

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Претендентів визначило журі під головуванням відомої дослідниці античності, письменниці й телеведучої Мері Бірд. 

До складу журі також увійшли: 

  • відзначений нагородами поет, письменник і педагог Реймонд Антробус; 
  • музикант, письменник і телеведучий Джарвіс Кокер; 
  • журналістка, редакторка й критикиня Ребекка Лю; 
  • письменниця, поетеса й есеїстка Патриція Локвуд, яка сама раніше потрапляла до короткого списку Букерівської премії.

“Ця премія вже понад 55 років відзначає таланти світового рівня, формуючи канон англомовної літератури XX та XXI століть”, – йдеться у пресрелізі. 

Цьогорічний “шортліст” сформували з 13 книжок, відібраних із 163 поданих на премію творів. 

Список представляє найкращі великі прозові твори (романи) авторів будь-якої національності, написані англійською мовою та видані у Великій Британії та/або Ірландії в період із 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

“Книжки, що увійшли до короткого списку, охоплюють різноманітні жанри – від антиутопії до сучасного реалізму, від університетської сатири до історичної прози, – і досліджують сутність людського буття у світі, що постійно змінюється, а також спільноти й події, які нас формують”, – розповіли організатори.

Книжку-переможця оголосять 9 листопада. Переможець отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів, а кожен із авторів, що увійшли до короткого списку, – по 2 500 фунтів стерлінгів.

Хто потрапив до короткого списку

“The End of Everything” Джона Гаррісона – хитромудра сатирична й тривожна постапокаліптична пригода, що досліджує межі людського розуміння, від визнаного майстра наукової фантастики.

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Як пише Суспільне, це постапокаліптичний роман про Філіпа Теннента, який збирає на узбережжі Ла-Маншу предмети, викинуті морем. Після невідомої катастрофи державні інституції майже перестали працювати, у морях з'явилися нові істоти, а Європа змінилася до невпізнання.

Життя Філіпа змінюється, коли він виловлює з води дивний об'єкт – істоту, яка постійно трансформується. Він не може залишити її собі, тому має доправити знахідку вглиб країни.

“The Disappearers” Марлона Джеймса – глибоко людяна історія про чоловіків, змушених йти на компроміси, щоб вижити в умовах, які диктує суспільство.

Роман досліджує життя ЛГБТК+людей на Ямайці у 1980-1990-х роках та компроміси, на які вони змушені йти заради виживання. 

Раніше видавництво “ВСЛ” переклало українською роман цього автора “Коротка історія семи вбивств”.

“Black Bag” Люка Кеннарда – химерний кампусний роман, дослідження кризи маскулінності та нестандартна історія кохання.

Безробітний актора погоджується взяти участь у психологічному експерименті університетського професора. Протягом кількох лекцій він має сидіти в аудиторії, захований у великій чорній сумці, щоб дослідити реакції студентів. Експеримент несподівано привертає увагу професорки-постгуманістки, яка починає замислюватися, чи можна закохатися в людину, приховану від світу.

“May We Feed the King” Ребекки Перрі – грайлива й бентежна медитація на теми історії та мистецтва оповіді: про те, що робить короля “великим”, а життя – сповненим сенсу.

У центрі сюжету – дві паралельні історії. Перша – про середньовічного короля, який несподівано отримує престол після смерті старших братів. Він не відчуває потягу до політичної боротьби, тож у королівському дворі починають поширюватися чутки, що той не здатний правити. 

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Друга історія відбувається в сучасності. Головна героїня – кураторка, яка займається оформленням історичних будівель і відтворює їхні інтер'єри так, щоб вони “оживали”. Працюючи в приватних покоях середньовічного палацу, вона настільки захоплюється історією майже забутого короля, що поступово втрачає межу між минулим і власним життям.

“The Things We Never Say” Елізабет Страут – авторка майстерно змальовує, як скорбота відлунює крізь десятиліття, яку втіху дарує міцна дружба і яку свободу ми здобуваємо, звільняючись від тягаря власних таємниць.

Сюжет розповідає про вчителя історії Арті Дама, який має стабільне життя, але почувається самотнім і приховує таємницю. Одного дня він дізнається несподівану правду про власне життя, яка змушує його переосмислити стосунки з найближчими людьми та своє минуле.

“John of John” Дугласа Стюарта – щемлива історія про повернення юнака додому та про те, як родинні зв’язки руйнуються під тягарем очікувань.

Роман про молодого художника Джона-Калума Маклеода, який після невдалого завершення навчання повертається на острів Гарріс у Шотландії, де виріс. Вдома він знову опиняється поруч із батьком Джоном – вівчарем, ткачем і членом місцевої пресвітеріанської громади. Між ними виникає конфлікт через різне бачення віри та життя, а напруження поступово поширюється на всю ізольовану острівну громаду.

Книжка вийде українською – права на переклад придбало видавництво Beagle.

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