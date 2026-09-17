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CultHub

У США збирають кошти на допомогу українським видавництвам

Їх передадуть, зокрема на участь українських видавництв у міжнародному зʼїзді в рамках Франкфуртського книжкового ярмарку.

CultHub
У США збирають кошти на допомогу українським видавництвам
Склад книг видавництва BookChef, знищений внаслідок удару 2 липня 2026
Фото: BookChef

У США Асоціація університетських видавництв (AUPresses) створила ініціативу GoFundMe, аби зібрати кошти на допомогу українським видавництвам. Про це йдеться на сайті AUPresses.

Перші зібрані шість тисяч доларів США обіцяють спрямувати на участь трьох українських видавництв у Міжнародному зʼїзді університетських видавництв в рамках Франкфуртського книжкового ярмарку, що триватиме з 7 до 11 жовтня

Зустріч відбудеться вперше після семирічної перерви 9 жовтня. Вона має на меті сприяти міжнародному діалогу, налагодженню звʼязків та обміну поглядами щодо майбутнього університетського книговидання.

«Як глобальна спільнота видавців, що прагнуть розвитку знань, Асоціація університетських видавництв обурена цілеспрямованими російськими бомбардуваннями українських складів, друкарень та видавництв у кількох регіонах, зокрема в Києві, Харкові, Запоріжжі, Сумах та Херсоні, протягом липня та серпня», – зазначають в AUPresses.

Зібрані понад цю суму кошти планують передати Українському інституту книги, який «продовжує розвивати книжкову галузь країни, популяризувати читання та робити українську літературу доступнішою в Україні та більш помітною у світі».

Станом на день 17 вересня 2026 року вдалося зібрати 3 467 доларів США.

Про обстріли влітку 2026 року:

  • протягом липня Росія, атакуючи склади та друкарні, де зберігались примірники, знищила понад 1,5 млн книг;
  • 1 серпня росіяни поцілили по логістичному центру RNK-Ranok і дистрибуційному центру «КнигоЛенд» в Харкові, внаслідок чого було знищено понад 8 млн книг; 
  • загалом нещодавні російські удари знищили 12 млн книжок в Україні, а понад 35 видавничих обʼєктів зазнали атак;
  • серед постраждалих видавництв – «Книголав», «Наш формат», «BookChef», «Ранок», «Жорж», «Фабула», «Ще одну сторінку», «Vivat», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та інші.

Про AUPresses:

  • некомерційна організація, заснована в 1937 році;
  • член Міжнародної асоціації видавництв та Американської ради наукових товариств;
  • має на меті просувати роль глобальної спільноти видавців, місія яких полягає в забезпеченні академічної досконалості та культивуванні знань.

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