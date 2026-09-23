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Іздрик, Андрухович, Дронь: у Львові пройде 3-тя «Земля Поетів»

Фестиваль відбудеться 7–8 листопада у !FESTrepublic.

Території культури
Іздрик, Андрухович, Дронь: у Львові пройде 3-тя «Земля Поетів»
Фото: «Земля Поетів»

7 та 8 листопада у Львові на території !FESTrepublic пройде 3-й Міжнародний фестиваль «Земля Поетів». Про це повідомили організатори.

«Земля Поетів 2026» міститиме чотири сцени: «Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус». Головна тема цьогорічного фестивалю – «Українські титани: нове міфотворення». 

Серед україниьских поетів і митців, яких можна буде почути на фестивалі – Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Артур Дронь, Євген Нищук, Римма Зюбіна, Ростислав Семків, Ольга Ольхова, Марина Пономаренко, Павло Вишебаба, Павло Матюша, Юрій Матевощук, Мар’яна Савка, Галина Крук, Юлія Мусаковська, Маріанна Кіяновська, Громовиця Бердник та інші. 

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Також до Львова прибудуть іноземні поети: Каролін Форше (США), Ліна Екдаль (Швеція), Кшиштоф Чижевський (Польща) і автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії.

Музичну сцену фестивалю творитимуть: Олександр Положинський, вокальна формація «Піккардійська Терція», Соломія Чубай з музичним проєктом «Поети», культурно-мистецький проєкт «Збиті рими», а також чоловіча хорова капела «Дударик». 

Фестиваль традиційно проводитиме збір для українського війська. Цього разу – на Головне управління розвідки: Департамент активних дій. У цьому підрозділі служить відомий музикант, засновник та лідер українського гурту «Тартак» Олександр Положинський. 

Квитки на Міжнародний фестиваль «Земля Поетів» 7-8 листопада у Львові доступні онлайн (до 7 жовтня діє найнижча вартість квитків для «ранніх пташок»).

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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