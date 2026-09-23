У Києві презентують перевидання книги «Бабин Яр» свідка подій Анатолія Кузнєцова

Фото: «Фронезис»

30 вересня київській книгарні Readeat відбудеться презентація нового видання книги Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». Видавництво «Фронезис» випустило його до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Анатолій Кузнєцов виріс у Києві на Куренівці, поруч із Бабиним Яром. Під час німецької окупації він був підлітком і на власні очі бачив події, що розгорталися біля його дому. Тоді ж, за його спогадами, почав записувати побачене в зошит. Ці нотатки згодом стали основою книжки «Бабин Яр».

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Роман вийшов 1966 року у видавництві «Юність» зі значними цензурними скороченнями. Вилучили, зокрема, інформацію, що Хрещатик у вересні 1941 року підірвали не німці, а радянські служби; що Успенський собор Лаври підірвали радянські підпільники; про голод 1933 року; про схвальне ставлення частини киян до приходу німців. Утім, роман «Бабин Яр» став одним із перших широко прочитаних текстів про Голокост у Києві.

1969 року Кузнєцов поїхав у Лондон нібито збирати матеріали для повісті про Леніна і попросив там політичного притулку. Із собою він вивіз фотоплівки з нецензурованими версіями своїх творів. Пізніше він визнав, що дозвіл на поїздку отримав ціною співпраці з КДБ. У СРСР його твори вилучили з обігу, а ім'я заборонили.

1970 року видавництво «Посев» у Франкфурті-на-Майні опублікувало «Бабин Яр» без скорочень під ім'ям А. Анатолій. Вилучені цензурою фрагменти в цьому виданні виділено іншим шрифтом, а пізніші авторські доповнення позначено дужками. Завдяки цьому книжка стала ще й наочним документом того, як працювала радянська цензура.

Нове видання нецензурованої версії «Бабиного Яру» у перекладі Олега Проценка вийшло друком у «Фронезисі» за сприяння Єврейської конфедерації України та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Ілюстрації для видання зробив український художник Матвій Вайсберг.

Попередня реєстрація на презентацію – за посиланням.