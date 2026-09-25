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Російський дрон влучив у авто іноземних журналістів у Словʼянську

Люди цілі, але техніка згоріла. 

Російський дрон влучив у авто іноземних журналістів у Словʼянську
РФ знищила авто іноземних журналістів
Фото: Володимир Курінний у фейсбуці

Вчора, 24 вересня, російський безпілотник влучив у автомобіль іноземних журналістів у Словʼянську на Донеччині. Люди цілі, але техніка знищена. 

Про це повідомили у Національній спілці журналістів України із посиланням на повідомлення українського продюсера іноземних медіа Володимира Курінного.

«Російський дрон вдарив по авто іноземних журналістів, серед яких був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера», – розповіли там. 

Знищене авто іноземних журналістів
Фото: Володимир Курінний у фейсбуці
Знищене авто іноземних журналістів

Журналісти в момент удару знаходились у будівлі поруч, тому, на щастя, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли.

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