Люди цілі, але техніка згоріла.

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Вчора, 24 вересня, російський безпілотник влучив у автомобіль іноземних журналістів у Словʼянську на Донеччині. Люди цілі, але техніка знищена.

Про це повідомили у Національній спілці журналістів України із посиланням на повідомлення українського продюсера іноземних медіа Володимира Курінного.

«Російський дрон вдарив по авто іноземних журналістів, серед яких був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера», – розповіли там.

Фото: Володимир Курінний у фейсбуці Знищене авто іноземних журналістів

Журналісти в момент удару знаходились у будівлі поруч, тому, на щастя, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли.