Віталій Кличко заявив, що альтернативні варіанти прокладання траси і обхід зеленої зони вимагали значно більшого часу виконання робіт.

Альтернативні варіанти прокладання скандальної теплотраси для мешканців району Теремки-1,2 потребували значно більшого фінансування і часу виконання робіт.

Таку заяву зробив київський міський голова Віталій Кличко під час засідання ТСК Верховної Ради, присвяченого виконанню Плану стійкості Києва. Про це повідомляє кореспондент LB.ua з засідання слідчої комісії.

“Всі ми любимо Київ та його зелені зони і парки, але я хочу наголосити, що зона вирубки дерев для прокладання теплотраси на Теремках ніколи не була парком. Це завжди були землі енергетики. Тому все, що ми робимо, відповідає всім документам в не містить порушень”, – повідомив Кличко, відповідаючи на питання голови ТСК нардепки Лесі Забуранної.

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Мер Києва також заявив, що прокладання цієї теплотраси іншим шляхом потребувало б “кратно більшого часу і коштів на виконання робіт”, що ж критичним напередодні зими.

“Йдеться про 306 млн грн на роботи у варіанті прокладання траси по проспекту Глушкова і 280 млн грн у варіанти по вулиці Теремківській”, – повідомив начальник департаменту ЖКГ КМДА Дмитро Науменко.

“Але у разі прокладання по Теремкійській перекладання існуючих мереж неминуче призвело б до відключення від комунальної послуги усіх будинків цієї вулиці на період від 10 місяців”, – зауважив Науменко.

За його уточненими даними, проєкт створення нової теплотраси від РК “Теремки” дозволить підключити до альтернативного джерела теплопостачання 182 житлових будинків, в яких офіційно мешкає біля 53 тис. осіб.

За даними чиновників КМДА, в останній компромісній версії вирубки зелених насаджень під теплотрасу доведеться знищити до 110 дерев замість запланованих спочатку 170. Наразі сто дерев вже знесено ще влітку, лишилося зрізати ще 5-10 дерев.