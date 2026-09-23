Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаКиїв

КМДА: У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів

Раніше Віталій Кличко заявив про плани облаштувати 40-50 мобільних укриттів протягом місяця.

КМДА: У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів
Фото: Макс Требухов

КП "Київпастранс" запланувало придбання і встановлення 14 первинних (мобільних) укриттів. Таку відповідь на запит LB.ua щодо планів по закупівлі мобільних укриттів надали в КМДА.

Ці укриття будуть розміщені на територіях філій і підрозділів КП "Київпастранс" та на зупинках громадського транспорту, йдеться у відповіді підприємства. Первинні (мобільні) укриття призначені для короткотривалого перебування людей, їх площа буде не менше 30 кв. м, з можливістю розміщення до 50 осіб. 

Наразі підприємство вже підготувало тендерну документацію для закупівлі, але ще не вийшло з нею на електронні торги, повідомили в КП “Київпастранс”.

  • Таку відповідь LB.ua отримав після уточнення нещодавньої заяви міського голови Віталія Кличка, який повідомив журналістам, що Київ уже закупив укриття, а протягом місяця на зупинках громадського транспорту, де немає стаціонарних укриттів, планують встановити перші 40–50 таких конструкцій.
  • Рік тому Київрада вже виділяла 500 млн грн районам Києва на програму закупівлі мобільних укриттів, але тоді закупівлі були скасовані, а гроші перекинули на інші напрямки.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies