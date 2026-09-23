КМДА: У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів

КП "Київпастранс" запланувало придбання і встановлення 14 первинних (мобільних) укриттів. Таку відповідь на запит LB.ua щодо планів по закупівлі мобільних укриттів надали в КМДА.

Ці укриття будуть розміщені на територіях філій і підрозділів КП "Київпастранс" та на зупинках громадського транспорту, йдеться у відповіді підприємства. Первинні (мобільні) укриття призначені для короткотривалого перебування людей, їх площа буде не менше 30 кв. м, з можливістю розміщення до 50 осіб.

Наразі підприємство вже підготувало тендерну документацію для закупівлі, але ще не вийшло з нею на електронні торги, повідомили в КП “Київпастранс”.