КМДА: У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів

КП "Київпастранс" запланувало придбання і встановлення 14 первинних (мобільних) укриттів. Таку відповідь на запит LB.ua щодо планів по закупівлі мобільних укриттів надали в КМДА.
Ці укриття будуть розміщені на територіях філій і підрозділів КП "Київпастранс" та на зупинках громадського транспорту, йдеться у відповіді підприємства. Первинні (мобільні) укриття призначені для короткотривалого перебування людей, їх площа буде не менше 30 кв. м, з можливістю розміщення до 50 осіб.
Наразі підприємство вже підготувало тендерну документацію для закупівлі, але ще не вийшло з нею на електронні торги, повідомили в КП “Київпастранс”.
- Таку відповідь LB.ua отримав після уточнення нещодавньої заяви міського голови Віталія Кличка, який повідомив журналістам, що Київ уже закупив укриття, а протягом місяця на зупинках громадського транспорту, де немає стаціонарних укриттів, планують встановити перші 40–50 таких конструкцій.
- Рік тому Київрада вже виділяла 500 млн грн районам Києва на програму закупівлі мобільних укриттів, але тоді закупівлі були скасовані, а гроші перекинули на інші напрямки.