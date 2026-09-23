Після подій на Теремках у Києві пропонують розпустити КО «Муніципальна охорона»

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова разом із депутаткою Київської міськради Ксенією Семеновою ініціюють розпуск комунальної організації Києва «Муніципальна охорона» на період воєнного стану.
Про це ідеться в дописі Михайлової на її фейсбук-сторінці.
Приводом для цього став конфлікт навколо будівництва резервної теплотраси на Теремках, де працівники комунального підприємства силою відтісняли жителів. За словами однієї з киянок, під час сутичок вона отримала травму руки, обставини події вже з'ясовує поліція.
Михайлова підкреслила, що підтримує будівництво необхідної району теплотраси, однак критикує КМДА за відсутність діалогу з людьми та використання комунальних силовиків проти містян. Вона наголосила, що охорону громадського порядку має забезпечувати Національна поліція, а «Муніципальна охорона» фактично перетворилася на приватний силовий інструмент міського голови Віталія Кличка.
На думку Михайлової, витрачати кошти на утримання структури зі штатом до 1600 людей під час повномасштабної війни недоцільно. Співініціаторка рішення пропонує передати дійсно важливі функції, як-от охорону об'єктів критичної інфраструктури, відповідним профільним службам, а також створити прозору ветеранську раду для реального захисту інтересів ветеранів, які зараз працюють у цій структурі.
Що відомо про ситуацію на «Теремках» і будівництво теплотраси
- Днями з'явилася інформація, що на місці вирубки дерев на Теремках відновили будівельні роботи. Поліція охороняла парк від протестувальників, заявили на сторінці активістів «Зелені Теремки».
- Громада вважає ці роботи незаконними, в КМДА на початку місяця попереджали, що близько 10 дерев іще доведеться вирубити.
- Суспільне передавало, що представники муніципальної охорони силоміць намагалися усунути протестувальників з місця протесту.
- Нова теплотраса у Голосіївському районі потрібна для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження».
- Вирубати планували 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.
- Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5.
- Проти цього рішення виступили деякі кияни, які влаштували протест. Вони наголошували, що за планом 2023 року теплотрасу мали класти не через парк, а під вулицею Теремківська.
- 11 вересня в КМДА заявили про зміну проєкту мережі та скорочення кількості дерев, які збираються знищити. За новою схемою залишитися мають близько 160 дерев.
- Після зустрічі громади і представників КМДА активісти повідомили, що влада планує реалізувати теплотрасу за початковим проєктом, але з наміром зберегти дерева, що лишилися після першої вирубки.