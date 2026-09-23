Після подій на Теремках у Києві пропонують розпустити КО «Муніципальна охорона»

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова разом із депутаткою Київської міськради Ксенією Семеновою ініціюють розпуск комунальної організації Києва «Муніципальна охорона» на період воєнного стану.

Про це ідеться в дописі Михайлової на її фейсбук-сторінці.

Приводом для цього став конфлікт навколо будівництва резервної теплотраси на Теремках, де працівники комунального підприємства силою відтісняли жителів. За словами однієї з киянок, під час сутичок вона отримала травму руки, обставини події вже з'ясовує поліція.

Михайлова підкреслила, що підтримує будівництво необхідної району теплотраси, однак критикує КМДА за відсутність діалогу з людьми та використання комунальних силовиків проти містян. Вона наголосила, що охорону громадського порядку має забезпечувати Національна поліція, а «Муніципальна охорона» фактично перетворилася на приватний силовий інструмент міського голови Віталія Кличка.

На думку Михайлової, витрачати кошти на утримання структури зі штатом до 1600 людей під час повномасштабної війни недоцільно. Співініціаторка рішення пропонує передати дійсно важливі функції, як-от охорону об'єктів критичної інфраструктури, відповідним профільним службам, а також створити прозору ветеранську раду для реального захисту інтересів ветеранів, які зараз працюють у цій структурі.

Що відомо про ситуацію на «Теремках» і будівництво теплотраси