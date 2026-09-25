​Росіяни вдарили по цивільному підприємству в Чугуєві

Російські військові завдали удару по одному з мікрорайонів Чугуєва Харківської області. Під обстріл потрапило цивільне підприємство.
Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Внаслідок удару пошкоджені дахи будівель, вікна та кілька одиниць транспорту. Інформацію про можливих постраждалих наразі встановлюють.
- Упродовж минулої доби, 25 вересня, російська армія атакувала Харківщину ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Ворог вбив шістьох мешканців області, ще 14 людей постраждали.