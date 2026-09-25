​Росіяни вдарили по цивільному підприємству в Чугуєві

Інформацію про ймовірних постраждалих уточнюють.

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Російські військові завдали удару по одному з мікрорайонів Чугуєва Харківської області. Під обстріл потрапило цивільне підприємство.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Внаслідок удару пошкоджені дахи будівель, вікна та кілька одиниць транспорту. Інформацію про можливих постраждалих наразі встановлюють.