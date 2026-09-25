Заочно судитимуть міністра спорту Росії, який фінансував військо окупантів

На початку повномасштабної війни фігурант обіймав посаду губернатора Хабаровського краю і “спонсорував” створення місцевого батальйону для боїв на Донеччині.

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Служба безпеки завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, причетного до фінансування збройних угруповань країни-агресора.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Як з’ясувало розслідування, на початку повномасштабної війни фігурант обіймав посаду губернатора Хабаровського краю і “спонсорував” створення місцевого батальйону для боїв на Донеччині.

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Задокументовано, що цей підрозділ брав безпосередню участь у штурмах бойових позицій Сил оборони в районі Бахмута.

При цьому Дегтярьов фінансував придбання провізії, тактичної амуніції, спецодягу та іншого військового спорядження для особового складу ворожого угруповання.

За матеріалами справи, у березні 2014 року посадовець був депутатом Держдуми РФ від прокремлівської партії “ЛДПР” і мав статус помічника її екслідера – Володимира Жириновського. На цій посаді Дегтярьов брав участь у фінансуванні терористичних організацій “лнр” та “днр”, а також відкривав представництво “днр” у Москві.

Перебуваючи на посаді міністра з 2024 року, Дегтярьов неодноразово відвідував тимчасово окуповані райони України для проведення пропагандистських заходів на підтримку кремлівського режиму. У зв'язку із відкритою пропагандою та виправданням війни Росії проти України Дегтярьов перебуває під санкціями ЄС.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.