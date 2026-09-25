Макрон назвав реалістичним сценарій нової мобілізації 300 тисяч росіян

Президент Франції Емманюель Макрон вважає реалістичним сценарій нової масштабної мобілізації в Росії. За його словами, йдеться приблизно про 300 тисяч людей.
Про це французький президент заявив 24 вересня в інтерв’ю телеканалам TF1 та France 2, цитує главу держави Le Figaro.
"Сьогодні реалістичний сценарій, про який часто говорять, – це близько 300 тисяч людей", – сказав Макрон.
Він пов’язав можливу нову мобілізацію з намірами Москви продовжувати війну проти України та домагатися встановлення контролю над усім Донбасом. На думку французького президента, Росія демонструє готовність і надалі зазнавати значних втрат заради досягнення цієї мети.
Макрон зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Кремль вже втратив, за його оцінкою, близько 1,2 млн людей убитими та пораненими.
Попередню масштабну мобілізацію Росія оголосила у вересні 2022 року. Тоді Москва заявила про призов 300 тисяч резервістів.
- Під час інтерв’ю Макрон заявив, що Франція потенційно може зіткнутися з атакою дрона, оснащеного вибухівкою. Він зазначив, що подібний сценарій уже реалізувався в Німеччині в аеропорту Лейпцига на початку серпня, а Німеччина поклала відповідальність за цю атаку на Росію.
- Водночас французький президент спростував інформацію про те, що ЦРУ нібито попереджало французькі спецслужби про можливу атаку російських безпілотників із моря по півдню країни.