Макрон назвав реалістичним сценарій нової мобілізації 300 тисяч росіян

На думку французького президента, Росія демонструє готовність і надалі зазнавати значних втрат заради досягнення цієї мети.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Франції Емманюель Макрон вважає реалістичним сценарій нової масштабної мобілізації в Росії. За його словами, йдеться приблизно про 300 тисяч людей.

Про це французький президент заявив 24 вересня в інтерв’ю телеканалам TF1 та France 2, цитує главу держави Le Figaro.

"Сьогодні реалістичний сценарій, про який часто говорять, – це близько 300 тисяч людей", – сказав Макрон.

Він пов’язав можливу нову мобілізацію з намірами Москви продовжувати війну проти України та домагатися встановлення контролю над усім Донбасом. На думку французького президента, Росія демонструє готовність і надалі зазнавати значних втрат заради досягнення цієї мети.

Макрон зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Кремль вже втратив, за його оцінкою, близько 1,2 млн людей убитими та пораненими.

Попередню масштабну мобілізацію Росія оголосила у вересні 2022 року. Тоді Москва заявила про призов 300 тисяч резервістів.