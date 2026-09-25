Зеленський: США обговорять з Росією пропозиції, напрацьовані з Україною

Після зустрічі президентів України і США цього тижня окремо зустрічалися переговорні команди. Президенти проговорили загальні речі, а команди – деталі.
Про це Володимир Зеленський сказав 25 вересня під час спілкування з журналістами. Україна обговорить ці деталі з європейцями, а США – з Росією.
«І за десять днів повернемося з тим чи іншим поглядом чи результатом», – сказав він.
Раніше Зеленський казав, що на перемовинах із Трампом 22 вересня йшлося про припинення вогню по енергетиці. Україна готова до будь-якого формату, але не бачить готовності Росії.
- Американська сторона запропонувала провести тристоронню зустріч технічних команд в ОАЕ. Раніше Україна наголошувала на важливості відновлення переговорів з Росією за участі США.
- Тристоронні зустрічі перебувають на паузі з зими цього року. Україна і Росія окремо зустрічалися з американськими представниками.