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Фінляндія та Швеція вперше провели спільний політ для ідентифікації російських винищувачів

ВПС країн виконали спільне завдання над Фінською затокою.

Фінляндія та Швеція вперше провели спільний політ для ідентифікації російських винищувачів
Винищувачі Швеції та Фінляндії
Фото: ВПС Швеції

Винищувачі ВПС Фінляндії та Швеції вперше спільно виконали розпізнавальний політ. Під час операції вони ідентифікували групу російських винищувачів у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою.

Про це повідомили Повітряні сили Фінляндії, пише YLE.

Спільний політ відбувся у четвер, 24 вересня. Фінські та шведські винищувачі розпізнали авіаційну групу, до складу якої входили російські бойові літаки.

Зазвичай за контроль і захист власного повітряного простору відповідають чергові винищувачі відповідної країни. Водночас поглиблення співпраці між Фінляндією та Швецією, яке розпочалося цієї осені, дозволило перейти до спільних оперативних розпізнавальних польотів.

Крім того, новий формат взаємодії передбачає можливість базування чергових винищувачів однієї країни на авіабазах іншої.

  • 22 вересня польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20 орієнтовно за 40 кілометрів від узбережжя Польщі над Балтійським морем. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що подібні події над Балтикою вже стали частиною постійного тиску, а не поодинокими інцидентами. 
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