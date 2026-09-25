У центрі Афін прогримів вибух: обвалилась будівля

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

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У центральній частині Афін унаслідок вибуху частково обвалився двоповерховий будинок. Одна людина, за повідомленнями місцевих медіа, дістала легкі травми.

Про це повідомила грецька пожежна служба, пише Reuters.

Вибух стався у Плаці – туристичному районі в центрі грецької столиці, неподалік від Акрополя та храму Зевса. Місцеві медіа припускають, що причиною міг бути витік газу.

За їхніми повідомленнями, вибух був настільки потужним, що його чули в різних частинах центру Афін.

Ймовірно, постраждалим є перехожий. На фотографіях із місця події видно бетонні конструкції частково зруйнованої будівлі, які буквально зависли над вузькою вулицею. Уламки пошкодили кілька припаркованих автомобілів.

Поліція також повідомила, що врятувала двох жінок, які опинилися заблокованими у сусідній будівлі.