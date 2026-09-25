Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСвіт

У центрі Афін прогримів вибух: обвалилась будівля

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

У центрі Афін прогримів вибух: обвалилась будівля
Обвал будинку в центрі Афін
Фото: CNN Greece

У центральній частині Афін унаслідок вибуху частково обвалився двоповерховий будинок. Одна людина, за повідомленнями місцевих медіа, дістала легкі травми.

Про це повідомила грецька пожежна служба, пише Reuters.

Вибух стався у Плаці – туристичному районі в центрі грецької столиці, неподалік від Акрополя та храму Зевса. Місцеві медіа припускають, що причиною міг бути витік газу.

За їхніми повідомленнями, вибух був настільки потужним, що його чули в різних частинах центру Афін.

Ймовірно, постраждалим є перехожий. На фотографіях із місця події видно бетонні конструкції частково зруйнованої будівлі, які  буквально зависли над вузькою вулицею. Уламки пошкодили кілька припаркованих автомобілів.

Поліція також повідомила, що врятувала двох жінок, які опинилися заблокованими у сусідній будівлі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies