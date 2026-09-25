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Саудівська Аравія перехопила балістичні ракети хуситів

Служба цивільної оборони країни оприлюднила низку коротких оповіщень, зокрема для Мекки – міста, де розташовані найсвятіші для ісламу місця.

Саудівська Аравія перехопила балістичні ракети хуситів
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія перехопила балістичні ракети хуситів, повідомляє France24.

Раніше служба цивільної оборони країни оприлюднила низку коротких оповіщень, зокрема для Мекки – міста, де розташовані найсвятіші для ісламу місця.

Вдалося перехопити шість балістичних ракет і попередити атаки на міста Таїф та Янбу.

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Про атаки повідомили на тлі запеклих боїв у Ємені між хуситами та урядовими силами, які підтримує Ер-Ріяд. За даними семи джерел AFP, унаслідок боїв загинули десятки людей з обох сторін.

Ці ракети стали останніми в серії ескалації атак хуситів з липня, коли поновлення бойових дій порушило багаторічне перемир'я та втягнуло Ємен у ширшу війну на Близькому Сході.

Відтоді хусити встановили морську блокаду Саудівської Аравії, завдаючи ударів по її танкерах і території та захопивши значні ділянки єменського узбережжя Червоного моря, що має вирішальне значення для експорту саудівської нафти.

Ці здобутки зміцнюють контроль Ірану та його союзників над двома водними шляхами, від яких залежить регіон Перської затоки. Йдеться, зокрема, про Саудівську Аравію, найбільшого експортера сирої нафти, для транспортування нафти та інших видів палива.

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