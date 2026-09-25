FT: кількість суден, що ходять під російським прапором, зросла на 36%

Понад 80% суден, які приєдналися до російського реєстру з початку 2025 року, вже перебували під санкціями.

Кількість суден, що ходять під російським прапором, зросла на 36% — із початку січня 2025 року до 382 суден станом на кінець червня 2026 року, оскільки Москва активніше намагається забезпечити експорт нафти й газу попри західні санкції.

Про це пише Financial Times із посиланням на аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Ця тенденція спостерігається на тлі того, як Європа та США посилили контроль за суднами без державного прапора, активізувавши зусилля для скорочення доходів Росії від експорту викопного палива.

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Понад 80% суден, які приєдналися до російського реєстру з початку 2025 року, вже перебували під санкціями, а серед нових суден значну частину становлять нафтові танкери та інші судна, що використовуються для експорту. Водночас кількість суден, які ходять під так званими «фальшивими» прапорами, скоротилася зі 101 у жовтні 2025 року до 45 наприкінці червня 2026-го. Це відбувається на тлі посилення США та Європою боротьби із суднами без державного прапора: з грудня 2024 року було затримано щонайменше 23 судна тіньового флоту, які використовували «фальшиві» прапори.

За словами аналітиків, російський реєстр прапора став «притулком» для підсанкційних суден, рухаючись лише в одному напрямку: на кожне судно, яке вибуває, припадає приблизно дев’ять нових.

Усі судна повинні ходити під національним прапором, а отже, підпадають під дію морських правил і норм відповідної країни. Реєстри суден не завжди є державними установами – ними також можуть управляти приватні організації, сертифіковані державою.

Наприклад, реєстр прапора Маршаллових Островів, один із найбільших у світі, розташований у Вірджинії та управляється компанією International Registries Inc., яка раніше також керувала ліберійським реєстром.

Танкери тіньового флоту вирізняються непрозорою структурою власності та відмовою від використання західних послуг, зокрема страхування. Така секретність ускладнює встановлення осіб, які отримують прибуток від діяльності цих суден.

Багато підсанкційних танкерів вказують себе як такі, що ходять під «фальшивими» прапорами, використовуючи прапори країн, які не мають власного реєстру суден, наприклад Сирії чи М’янми. Ще однією типовою практикою тіньового флоту є швидка зміна прапорів, щоб уникати контролю.

Сильний тиск з боку американських та європейських санкційних органів на держави, чиї прапори використовують судна, змусив кілька країн «позбавити судна прапора», внаслідок чого ті стали суднами без державної належності й, відповідно, відкритими для затримання.

Камерун виключив зі свого реєстру понад 30 суден, що дозволило Великій Британії в червні піднятися на борт підсанкційного танкера Smyrtos.

У відповідь Москва заохочує підсанкційні танкери, які перевозять російську нафту, переходити під російський прапор: у червні президентським указом було спрощено процедуру реєстрації таких суден. Це також дозволяє їм претендувати на захист Росії, хоча останніми місяцями темпи поповнення російського реєстру сповільнилися.

Водночас понад 50 суден зареєструвалися під прапором Екваторіальної Гвінеї після того, як країна цього року відновила роботу свого суднового реєстру; усі вони мають сертифікати Російського морського регістру судноплавства, що може свідчити про їхнє використання для перевезення російських вантажів.

Аналітикиня Windward Мішель Візе Бокманн зазначила, що після вибуху підсанкційного танкера Caroline Bezengi біля берегів Оману, який був застрахований російською страховою компанією, Росія, ймовірно, усвідомила переваги дистанціювання від тіньового флоту. За її словами, перебування «на один крок» від такого судна дозволяє Москві заперечувати пряму причетність до його власності та управління.