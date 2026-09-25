Зеленський: Трамп підкреслив, що ухвалив остаточне рішення про надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot

Є конкретні домовленості про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Президент Дональд Трамп на зустрічі з українським колегою 22 вересня підтвердив це.
Про це Володимир Зеленський сказав 25 вересня під час аудіоспілкування з журналістами.
«Президент Трамп підкреслив, що, так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає», – переказав розмову Зеленський.
Учора він пояснював журналістам, що терміни, коли Україна отримає ліцензії, невідомі. Крім того, українським виробникам потрібен час, аби налаштувати процеси, тому потреба отримувати готові ракети для ППО залишається.
- Балістичні російські ракети в Україні зараз можуть збивати лише системи Patriot. Через дефіцит антибалістичних ракет цього року було декілька атак, коли Україна не могла збити жодного ворожого засобу ураження.
- Улітку цього року Трамп сказав, що згоден дати ліцензії на виробництво Україні. Київ просив про це ще попередню адміністрацію, але отирмував відмови.
- На початку серпня президент США під час спілкування з журналістами у Білому домі фактично визнав небажання надавати Україні ракети-перехоплювачі до протиповітряних комплексів Patriot. Трамп заявив, що «вони потрібні і нам самим».
- Українська сторона після цього повідомляла, що діалог зі США про ліцензії триває.