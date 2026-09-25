Зеленський: Трамп підкреслив, що ухвалив остаточне рішення про надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot

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Є конкретні домовленості про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Президент Дональд Трамп на зустрічі з українським колегою 22 вересня підтвердив це.

Про це Володимир Зеленський сказав 25 вересня під час аудіоспілкування з журналістами.

«Президент Трамп підкреслив, що, так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає», – переказав розмову Зеленський.

Учора він пояснював журналістам, що терміни, коли Україна отримає ліцензії, невідомі. Крім того, українським виробникам потрібен час, аби налаштувати процеси, тому потреба отримувати готові ракети для ППО залишається.