Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський про брак $27 млрд на оборону: частково стосується зарплат, але в основному – коштів на дрони і ракети

Якщо не сплатити за них в найближчі місяці, то на початку наступного року будуть «серйозні виклики».

Зеленський про брак $27 млрд на оборону: частково стосується зарплат, але в основному – коштів на дрони і ракети
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Дефіцит бюджету міністерства оборони в $27 мільярдів частково стосується грошового забезпечення військових. Це потреби на жовтень, листопад і грудень.

Але в основному – це брак коштів на дрони і ракети. Про це президент Володимир Зеленський сказав 25 вересня в аудіоспілкуванні з журналістами. 

«Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше – це січень, любий, березень – дрони. Якщо ми не їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, в нас будуть серйозні виклики на січень та лютий передусім», – сказав Зеленський.

Реклама

Ці проблеми проговорили з ЄС і МВФ. МВФ не може фінансувати військове забезпечення, а Єврокомісію просять наблизити другий транш, запланований на наступний рік. 

«Січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами», – підкреслив глава країни. 

Президент обговорював можливість закриття цього дефіциту не лише з міжнародними партнерами, а й з бізнес-групами. Є конструктивна реакція ЄС і МВФ, бо всі розуміють, що важливо покрити цей дефіцит, сказав Зеленський. 

Прем'єр спільно з Мінфіном і головою СЗР працюватимуть над отриманням коштів. Зеленський додав, що частину грошей розраховують отримати за рахунок нових Drone Deal з партнерами. 

«Ця команда пропрацює всі деталі, і буде зустріч або в Україні, або в Брюсселі найближчим часом», – додав глава країни. 

Контекст

Минулого місяця президент заявив, що на цей рік дефіцит бюджету міністерства оборони становить 27 млрд доларів. На початку року міністерство вирішило використати кошти, заплановані на друге півріччя. Їх витратили на дрони та інші потреби.

Михайло Федоров, який очолював міністерство в першому півріччі, сказав, що не знає, звідки взята ця цифра.

 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies