Якщо не сплатити за них в найближчі місяці, то на початку наступного року будуть «серйозні виклики».

Дефіцит бюджету міністерства оборони в $27 мільярдів частково стосується грошового забезпечення військових. Це потреби на жовтень, листопад і грудень.

Але в основному – це брак коштів на дрони і ракети. Про це президент Володимир Зеленський сказав 25 вересня в аудіоспілкуванні з журналістами.

«Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше – це січень, любий, березень – дрони. Якщо ми не їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, в нас будуть серйозні виклики на січень та лютий передусім», – сказав Зеленський.

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Ці проблеми проговорили з ЄС і МВФ. МВФ не може фінансувати військове забезпечення, а Єврокомісію просять наблизити другий транш, запланований на наступний рік.

«Січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами», – підкреслив глава країни.

Президент обговорював можливість закриття цього дефіциту не лише з міжнародними партнерами, а й з бізнес-групами. Є конструктивна реакція ЄС і МВФ, бо всі розуміють, що важливо покрити цей дефіцит, сказав Зеленський.

Прем'єр спільно з Мінфіном і головою СЗР працюватимуть над отриманням коштів. Зеленський додав, що частину грошей розраховують отримати за рахунок нових Drone Deal з партнерами.

«Ця команда пропрацює всі деталі, і буде зустріч або в Україні, або в Брюсселі найближчим часом», – додав глава країни.

Контекст

Минулого місяця президент заявив, що на цей рік дефіцит бюджету міністерства оборони становить 27 млрд доларів. На початку року міністерство вирішило використати кошти, заплановані на друге півріччя. Їх витратили на дрони та інші потреби.

Михайло Федоров, який очолював міністерство в першому півріччі, сказав, що не знає, звідки взята ця цифра.