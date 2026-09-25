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У шести областях є знеструмлення через російські атаки, у двох – через негоду

Українців закликають увечері економити електроенергію. 

У шести областях є знеструмлення через російські атаки, у двох – через негоду
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Станом на ранок 25 вересня унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. На Сумщині та Полтавщині повністю або частково знеструмлені близько 150 населених пунктів через негоду. 

Про це повідомили в Укренерго

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів. Ремонт пошкоджених ліній електропередачі через негоду теж триває. У частині знеструмлених населених пунктів Сумської області виконання відновлювальних робіт фахівцями обленерго ускладнюється відсутністю належних безпекових умов.

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Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 25 вересня, станом на 09:30, воно було на 5,3% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – менша, порівняно із попередньою добою, хмарність у частині регіонів України. Це зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 24 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 23 вересня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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