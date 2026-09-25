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Зеленський просив Трампа поговорити з Сі про тиск на Росію

Україна розраховує отримати інформацію про хід переговорів. 

Зеленський просив Трампа поговорити з Сі про тиск на Росію
зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року
Фото: ОПУ

Президент України просив американського колегу Дональда Трампа підняти питання впливу на Владіміра Путіна задля закінчення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у аудіоспілкуванні з журналістами.

Поки що американська команда не інформувала Україну про результат цих переговорів. Зеленський розраховує все таки отримати зворотній зв'язок.

«Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто Президента Трампа підняти це питання. І зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек ще не отримував від американської команди. Розраховую, що отримаю результат цієї частини їх бесіди», – сказав він. 

  • Україна неодноразово закликала Китай повпливати на Росію. Пекін продовжує торгувати з росіянами, хоча стверджує, що не підтримує війну. Серед товарів, які росіяни отримують з Китаю, є товари подвійного призначення. Китайські двигуни використовують у російських реактивних дронах, якими ворог тероризує українські міста. 
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