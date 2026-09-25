Зеленський просив Трампа поговорити з Сі про тиск на Росію

Президент України просив американського колегу Дональда Трампа підняти питання впливу на Владіміра Путіна задля закінчення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у аудіоспілкуванні з журналістами.

Поки що американська команда не інформувала Україну про результат цих переговорів. Зеленський розраховує все таки отримати зворотній зв'язок.

«Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто Президента Трампа підняти це питання. І зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек ще не отримував від американської команди. Розраховую, що отримаю результат цієї частини їх бесіди», – сказав він.