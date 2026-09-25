МЗС: Після повеней у Непалі та Тибеті зниклими безвісти залишаються 56 українців

Інформації про підтверджених загиблих або поранених українців наразі немає.

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Після масштабних повеней і зсувів ґрунту, що сталися 26 серпня на півночі Непалу та в Тибеті, доля 56 громадян України досі невідома. Інформації про підтверджених загиблих або поранених українців наразі немає.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, пише Укрінформ.

Станом на 25 вересня 56 українців офіційно вважаються зниклими або такими, яких розшукують. Українські дипломати продовжують роботу з місцевими органами для їх пошуку та ідентифікації.

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Зокрема, посольство України в КНР передає китайській стороні ДНК-дані родин зниклих громадян. За даними Національної поліції України, щодо 49 осіб розпочали досудові розслідування за фактами зникнення безвісти.

Для встановлення особи зниклих уже провели низку необхідних процедур. У 39 випадках у близьких родичів відібрали біологічні зразки та призначили молекулярно-генетичні експертизи. Ще в чотирьох випадках в Україні отримали доступ до особистих речей зниклих, щоб встановити їхні ДНК-профілі.

Крім того, у чотирьох випадках біологічні зразки надали брати або сестри зниклих. Ще двоє родичів, які проживають у країнах ЄС, здали біоматеріал за місцем перебування. Результати досліджень вони мають передати українським слідчим після отримання висновків.

У МЗС зазначили, що через масштаби руйнувань ситуація залишається складною. Справа перебуває на особливому контролі.