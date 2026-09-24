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​Міноборони не оскаржуватиме низку судових рішень щодо загиблих і зниклих військових

Це має скоротити для родин кількість судових процедур та час очікування перед оформленням виплат.

​Міноборони не оскаржуватиме низку судових рішень щодо загиблих і зниклих військових
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Міністерство оборони не подаватиме апеляцій у визначених категоріях справ, які стосуються загибелі, зникнення безвісти або полону військовослужбовців. Це має скоротити для родин кількість судових процедур та час очікування перед оформленням виплат, пільг і соціальних гарантій.

Про це повідомили у Міноборони.

Зокрема, йдеться про такі справи:

  • оголошення військовослужбовця померлим, 
  • встановлення факту його смерті, 
  • встановлення родинних відносин у випадках, коли в документах є неточності у персональних даних,
  • встановлення батьківства загиблого або померлого військового, якщо молекулярно-генетична експертиза підтверджує ймовірність біологічного батьківства,
  • встановлення фактів, необхідних для отримання виплат і пільг через зникнення військовослужбовця безвісти або його перебування в полоні.

Водночас така позиція не означає автоматичної відмови від оскарження в усіх подібних випадках. Кожну справу розглядатимуть окремо – з урахуванням матеріалів, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів. Для відповідних категорій справ передбачена участь військової частини. В окремих випадках необхідними є матеріали службового розслідування або підтвердження відповідного статусу військовослужбовця.

У разі потреби родини можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.

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