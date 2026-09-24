​Міноборони не оскаржуватиме низку судових рішень щодо загиблих і зниклих військових

Міністерство оборони не подаватиме апеляцій у визначених категоріях справ, які стосуються загибелі, зникнення безвісти або полону військовослужбовців. Це має скоротити для родин кількість судових процедур та час очікування перед оформленням виплат, пільг і соціальних гарантій.
Про це повідомили у Міноборони.
Зокрема, йдеться про такі справи:
- оголошення військовослужбовця померлим,
- встановлення факту його смерті,
- встановлення родинних відносин у випадках, коли в документах є неточності у персональних даних,
- встановлення батьківства загиблого або померлого військового, якщо молекулярно-генетична експертиза підтверджує ймовірність біологічного батьківства,
- встановлення фактів, необхідних для отримання виплат і пільг через зникнення військовослужбовця безвісти або його перебування в полоні.
Водночас така позиція не означає автоматичної відмови від оскарження в усіх подібних випадках. Кожну справу розглядатимуть окремо – з урахуванням матеріалів, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів. Для відповідних категорій справ передбачена участь військової частини. В окремих випадках необхідними є матеріали службового розслідування або підтвердження відповідного статусу військовослужбовця.
У разі потреби родини можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.