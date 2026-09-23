ОГП: На Миколаївщині інженера оборонного підприємства засудили до 15 років за передачу даних РФ

Інженер одного з оборонних підприємств Миколаївщини передавав спецслужбам РФ дані про ППО, військові об’єкти та оборонні замовлення.

Суд визнав винним у держзраді 58-річного мешканця Миколаївщини, який працював провідним інженером-конструктором на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, у липні 2024 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з представником держави-агресора. Для конспірації вони спілкувалися через Telegram та спеціально налаштований цифровий канал із функцією автоматичного видалення повідомлень після прочитання.

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У серпні-вересні 2024 року засуджений виконував завдання російського куратора та передавав інформацію про розташування підрозділів протиповітряної оборони, військовослужбовців спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.

Крім того, він повідомляв дані про місця дислокації військової техніки, складів боєприпасів у Миколаєві та області, об’єкти критичної інфраструктури, а також виконання оборонних державних замовлень на підприємстві ОПК.

Як зазначають прокурори, передані відомості могли бути використані Росією для планування ракетно-дронових ударів та завдання шкоди обороноздатності Миколаївщини.

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Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.