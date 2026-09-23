НАБУ і САП оголосили підозру у відмиванні 26 млн грн ексголові Касаційного господарського суду

Він отримав у власність чимало майна, яке потім оформили на іншу людину.

НАБУ і САП повідомили про підозру в легалізації майна в особливо великих розмірах колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Разом із ним підозру отримали дві його спільниці — експідлегла суддя та її мати, ідеться на сайті Антикорбюро.

Слідство встановило, що упродовж 2021–2022 років колишній суддя отримав у власність майно на приблизно 26 млн грн, зокрема будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та ще чотири ділянки землі.

Для приховування джерел статків і реального власника підозрюваний залучив свою підлеглу, яка виконувала обов'язки його секретаря. Усі незаконно отримані активи фігуранти офіційно оформлювали на матір цієї співробітниці, що дозволяло маскувати сліди злочину.

Наразі усім учасникам схеми інкримінують відповідні статті Кримінального кодексу щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.