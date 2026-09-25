Україна пропонує дзеркальне припинення вогню в Чорному морі

Блокада позначається не лише на Україні і Росії, а й на багатьох інших країнах, що отримують товари морським шляхом.

Президент України обговорював з керівництвом Єгипту, Індії, Туреччини і країн Близького Сходу подолання блокади Чорного моря. Також обговорення було на рівні міністерства закордонних справ, сказав Володимир Зеленський під час аудіоспілкування з журналістами.

Він зазначив, що ці країни звернулися до України з відповідним запитом, але й для української сторони розблокування Чорного моря є важливим. Україна пропонує дзеркальне припинення вогню, аби згадані держави змогли отримати товари.

«Були пропозиції від країн. Ми сказали: давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі для того, щоб товари, безумовно, передусім агропромислового комплексу, могли безпроблемно доставлятися в відповідні країни. І в інших країнах, але саме від цих країн були пропозиції. Ми отримали позитив від цих країн. Деякі країни до нас зверталися зі своїм форматом, як це має бути, навіть письмово. Я розглядав все», – пояснив президент.

Україна очікує на інформацію від країн, що мали контактувати з цього питання з росіянами.