У Росії після атаки дронів зупинив роботу Новошахтинський НПЗ

Влада окупантів переконує, що по цілі потрапив лише один безпілотник.

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Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії тимчасово призупинив роботу після атаки безпілотників.

Про це заявив губернатор регіону Юрій Слюсар, пише Reuters.

За його словами, уночі російська протиповітряна оборона начебто знищила близько 50 дронів над Ростовською областю. Один із безпілотників пошкодив нафтопереробний завод, після чого підприємство зупинило роботу.

Новошахтинський НПЗ переважно постачає паливо на експорт. Його річна потужність становить 5 млн тонн нафти – близько 100 тисяч барелів на добу.