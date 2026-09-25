Зеленський заявив про ураження двох російських НПЗ та оборонного підприємства

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нічних ударів по об’єктах на території Росії. Українські Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи – у Пермі та Новошахтинську.
Про це Зеленський розповів у соцмережах.
Крім нафтопереробних підприємств поцілили по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську.
Також українські сили завдали удару по російських радіолокаційних об’єктах у Ростовській області. Зеленський зазначив, що в регіоні російські війська втратили дві радіолокаційні станції.
Президент подякував українським військовим за проведення операції та наголосив на її впливі на можливості Росії продовжувати війну.
"Дякую нашим воїнам і кожному підрозділу за влучність та системне обмеження потенціалу Росії вбивати", – зазначив Зеленський.
Деталі ударів від Генштабу
Детально про результати уражень повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, в Пермі Пермського краю було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території підприємства після удару зафіксували пожежу.
Цей завод може переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо та іншу нафтопродукцію і залучене до забезпечення російських військ паливно-мастильними матеріалами.
Ще один удар припав на нафтопереробний завод "Новошахтинский" у Новошахтинську Ростовської області. Там також зафіксували пожежу.
Потужність переробки цього підприємства становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Генштаб зазначає, що завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні потреб російських військових.
Крім того, у районі Новошахтинська українські сили уразили дві російські радіолокаційні станції – 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".
- У ніч на 25 вересня у різних регіонах Росії сталися пожежі на декількох підприємствах, повідомляли медіа. У Пермі спалахнула пожежа на ТОВ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС). Також в Ульяновську імовірно горів АТ "НВП "Завод Іскра". А у Воронежі можливо спалахнуло підприємство "Воронежсинтезкаучук". Поряд також розташована ТЕЦ.