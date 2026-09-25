Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив про ураження двох російських НПЗ та оборонного підприємства

Під удар потрапили і дві радіолокаційні станції.

Зеленський заявив про ураження двох російських НПЗ та оборонного підприємства
Ураження на території Росії
Фото: Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нічних ударів по об’єктах на території Росії. Українські Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи – у Пермі та Новошахтинську.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

Крім нафтопереробних підприємств поцілили по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську.

Реклама

Також українські сили завдали удару по російських радіолокаційних об’єктах у Ростовській області. Зеленський зазначив, що в регіоні російські війська втратили дві радіолокаційні станції.

Президент подякував українським військовим за проведення операції та наголосив на її впливі на можливості Росії продовжувати війну.

"Дякую нашим воїнам і кожному підрозділу за влучність та системне обмеження потенціалу Росії вбивати", – зазначив Зеленський.

Деталі ударів від Генштабу

Детально про результати уражень повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, в Пермі Пермського краю було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території підприємства після удару зафіксували пожежу.

Цей завод може переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо та іншу нафтопродукцію і залучене до забезпечення російських військ паливно-мастильними матеріалами.

Ще один удар припав на нафтопереробний завод "Новошахтинский" у Новошахтинську Ростовської області. Там також зафіксували пожежу.

Потужність переробки цього підприємства становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Генштаб зазначає, що завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні потреб російських військових.

Крім того, у районі Новошахтинська українські сили уразили дві російські радіолокаційні станції – 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies