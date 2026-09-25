Зеленський заявив про ураження двох російських НПЗ та оборонного підприємства

Під удар потрапили і дві радіолокаційні станції.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нічних ударів по об’єктах на території Росії. Українські Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи – у Пермі та Новошахтинську.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

Крім нафтопереробних підприємств поцілили по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську.

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Також українські сили завдали удару по російських радіолокаційних об’єктах у Ростовській області. Зеленський зазначив, що в регіоні російські війська втратили дві радіолокаційні станції.

Президент подякував українським військовим за проведення операції та наголосив на її впливі на можливості Росії продовжувати війну.

"Дякую нашим воїнам і кожному підрозділу за влучність та системне обмеження потенціалу Росії вбивати", – зазначив Зеленський.

Деталі ударів від Генштабу

Детально про результати уражень повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, в Пермі Пермського краю було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території підприємства після удару зафіксували пожежу.

Цей завод може переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо та іншу нафтопродукцію і залучене до забезпечення російських військ паливно-мастильними матеріалами.

Ще один удар припав на нафтопереробний завод "Новошахтинский" у Новошахтинську Ростовської області. Там також зафіксували пожежу.

Потужність переробки цього підприємства становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Генштаб зазначає, що завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні потреб російських військових.

Крім того, у районі Новошахтинська українські сили уразили дві російські радіолокаційні станції – 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".