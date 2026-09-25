Сьогодні РФ тричі атакувала Золочів на Харківщині

Постраждали люди.

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Наслідки російської атаки на Харківщині

Сьогодні, 25 вересня, російська армія тричі атакувала Золочів на Харківщині. Поранений чоловік, а жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу БпЛА отримав поранення 27-річний чоловік. Гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка. Їм надають медичну допомогу», – зазначив він.

У селищі пошкоджені 2 приватні будинки та господарчі споруди. Профільні фахівці усувають наслідки.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині