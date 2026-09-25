Сьогодні РФ тричі атакувала Золочів на Харківщині

Сьогодні, 25 вересня, російська армія тричі атакувала Золочів на Харківщині. Поранений чоловік, а жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу БпЛА отримав поранення 27-річний чоловік. Гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка. Їм надають медичну допомогу», – зазначив він.
У селищі пошкоджені 2 приватні будинки та господарчі споруди. Профільні фахівці усувають наслідки.
- Вчора Росія вбила шістьох людей на агропідприємстві області.