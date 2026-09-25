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Двох мешканців Закарпаття підозрюють в організації чергової “ухилянтської” схеми

Ділків затримали в Ужгороді після отримання 8500 доларів від чоловіка, якого планували переправити через річку.

Двох мешканців Закарпаття підозрюють в організації чергової “ухилянтської” схеми
Фото: Держприкордонслужба

В Ужгороді затримали двох підозрюваних у переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон, повідомили у Держприкордонслужбі.

Співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Угорщини. 

Організаторами виявилися двоє закарпатців: вони влаштовували перетин кордону, інструктували “клієнтів” щодо маршруту, способів його подолання та поведінки в разі зустрічі з прикордонним нарядом. 

Ділків затримали в Ужгороді після того, як вони отримали 8500 доларів від чоловіка, якого планували переправити через річкову ділянку. 

Обом повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

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