Двох мешканців Закарпаття підозрюють в організації чергової “ухилянтської” схеми

В Ужгороді затримали двох підозрюваних у переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон, повідомили у Держприкордонслужбі.
Співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Угорщини.
Організаторами виявилися двоє закарпатців: вони влаштовували перетин кордону, інструктували “клієнтів” щодо маршруту, способів його подолання та поведінки в разі зустрічі з прикордонним нарядом.
Ділків затримали в Ужгороді після того, як вони отримали 8500 доларів від чоловіка, якого планували переправити через річкову ділянку.
Обом повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.