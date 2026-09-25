У Києві КВЦ "Парковий" тимчасово призупинив роботу після пошкодження будівлі

Київський конгресно-виставковий центр "Парковий" тимчасово не працюватиме через пошкодження будівлі внаслідок дій російських військ.
Про це повідомили у КВЦ.
У компанії зазначили, що через дії ворога будівля комплексу зазнала пошкоджень. Водночас під час евакуації ніхто не постраждав.
Наразі фахівці проводять експертну оцінку пошкоджень. Комплекс призупинив роботу на невизначений термін.
У "Парковому" зазначили, що окремо зв’яжуться з організаторами заходів, партнерами та клієнтами. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.
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