У Києві КВЦ "Парковий" тимчасово призупинив роботу після пошкодження будівлі

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Київський конгресно-виставковий центр "Парковий" тимчасово не працюватиме через пошкодження будівлі внаслідок дій російських військ.

Про це повідомили у КВЦ.

У компанії зазначили, що через дії ворога будівля комплексу зазнала пошкоджень. Водночас під час евакуації ніхто не постраждав.

Наразі фахівці проводять експертну оцінку пошкоджень. Комплекс призупинив роботу на невизначений термін.

У "Парковому" зазначили, що окремо зв’яжуться з організаторами заходів, партнерами та клієнтами. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.