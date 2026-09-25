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Стрілянина у миколаївському тролейбусі: поліція затримала 17-річного хлопця

Конфлікт розпочався з того, що чоловік зробив зауваження компанії підлітків.

Стрілянина у миколаївському тролейбусі: поліція затримала 17-річного хлопця
Конфлікт у тролейбусі в Миколаєві
Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який, за даними поліції, влаштував стрілянину в тролейбусі та травмував 46-річного пасажира.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Інцидент стався 24 вересня близько 20:30 у тролейбусі №2. За попередніми даними, конфлікт розпочався після того, як 46-річний пасажир зробив зауваження групі молодиків через нецензурну лайку. 

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Між чоловіком та одним із неповнолітніх виникла сварка, яка переросла у штовханину. Під час конфлікту пасажир дістав ніж і відігнав ним хлопця. Після цього група неповнолітніх вийшла з тролейбуса на зупинці.

Однак на наступній зупинці до салону зайшов інший учасник компанії. За даними слідства, він щонайменше п’ять разів вистрілив у бік 46-річного чоловіка з пневматичного пістолета. Після стрілянини хлопець залишив місце події. Потерпілий, у якого були ушкодження обличчя, відмовився від медичної допомоги. 

Правоохоронці опрацювали записи камер відеоспостереження. У результаті встановили трьох місцевих мешканців віком 15, 16 та 17 років. 17-річного хлопця, який, за версією слідства, здійснив постріли, затримали.

Фото: Поліція Миколаївської області

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