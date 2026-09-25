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У Броварській громаді на Київщині вдруге за добу під атакою промислове підприємство

На території значне задимлення.

У Броварській громаді на Київщині вдруге за добу під атакою промислове підприємство
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У Броварській громаді вдруге за добу зазнало пошкоджень промислове підприємство. Через загоряння приміщень на території зафіксували значне задимлення.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

"Триває ворожий терор", – зазначив Сапожко.

Водночас у громаді знову оголосили повітряну тривогу. Мер закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

  • Упродовж ночі 25 вересня Росія знову атакувала Київщину. У трьох районах зафіксовані руйнування. Люди не постраждали. Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів.
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