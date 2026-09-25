ArcelorMittal не відновлюватиме роботу підприємства у Кривому Розі після серії ракетних ударів

За останні п’ять тижнів "ArcelorMittal Кривий Ріг" чотири рази зазнав ракетних ударів.

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Компанія ArcelorMittal вирішила не відновлювати роботу свого підприємства у Кривому Розі, оскільки наразі не бачить можливості безпечно та стабільно експлуатувати завод після серії російських ракетних ударів.

Про це йдеться в офіційній заяві ArcelorMittal.

За останні п’ять тижнів "ArcelorMittal Кривий Ріг" чотири рази зазнав ракетних ударів. Остання атака сталася 21 вересня.

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Унаслідок цих ударів загинули п’ятеро працівників підприємства, ще 17 дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у критичному стані.

Крім людських втрат, атаки спричинили значні пошкодження виробничих потужностей підприємства.

Генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявив, що компанія дійшла висновку про неможливість продовжувати безпечну роботу підприємства.

"Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб, коли нарешті настане мир, залишилися можливості для відновлення виробництва", – сказав Лонгобардо.

В ArcelorMittal очікують, що через втрату вартості активів підприємства у Кривому Розі доведеться відобразити безготівкове зменшення їхньої вартості приблизно на $1 млрд.

Основна частина цієї суми припадатиме на виробничі засоби та обладнання.