Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

ArcelorMittal не відновлюватиме роботу підприємства у Кривому Розі після серії ракетних ударів

За останні п’ять тижнів "ArcelorMittal Кривий Ріг" чотири рази зазнав ракетних ударів.

ArcelorMittal не відновлюватиме роботу підприємства у Кривому Розі після серії ракетних ударів
Ілюстративне фото
Фото: ArcelorMittal

Компанія ArcelorMittal вирішила не відновлювати роботу свого підприємства у Кривому Розі, оскільки наразі не бачить можливості безпечно та стабільно експлуатувати завод після серії російських ракетних ударів.

Про це йдеться в офіційній заяві ArcelorMittal.

За останні п’ять тижнів "ArcelorMittal Кривий Ріг" чотири рази зазнав ракетних ударів. Остання атака сталася 21 вересня.

Реклама

Унаслідок цих ударів загинули п’ятеро працівників підприємства, ще 17 дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у критичному стані.

Крім людських втрат, атаки спричинили значні пошкодження виробничих потужностей підприємства.

Генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявив, що компанія дійшла висновку про неможливість продовжувати безпечну роботу підприємства.

"Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб, коли нарешті настане мир, залишилися можливості для відновлення виробництва", – сказав Лонгобардо.

В ArcelorMittal очікують, що через втрату вартості активів підприємства у Кривому Розі доведеться відобразити безготівкове зменшення їхньої вартості приблизно на $1 млрд. 

Основна частина цієї суми припадатиме на виробничі засоби та обладнання.

  • "ArcelorMittal Кривий Ріг" ( до 2005 року "Криворіжсталь") – підприємство повного виробничого циклу, що охоплює виробництво від видобутку залізної руди до випуску готового прокату.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies