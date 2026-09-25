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Росіяни атакували дроном ліцей на Київщині: виникла пожежа

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни атакували дроном ліцей на Київщині: виникла пожежа
25 вересня росіяни атакували ліцей на Київщині
Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Ввечері, 25 вересня, росіяни вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі на Київщині. На місці атаки виникло пожежа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів будівлі. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"На щастя дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав", - зазначив Ткаченко.

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