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П’ятьом керівникам районних ТЦК оголосили підозри за фіктивну мобілізацію

Один із полковників вніс до системи відомості про 631 неіснуючого громадянина.

П’ятьом керівникам районних ТЦК оголосили підозри за фіктивну мобілізацію
затримання посадовців ТЦК
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори повідомили про підозру чинному й колишньому керівникам районних ТЦК на Закарпатті, а також колишньому очільнику РТЦК на Буковині, які штучно завищували показники мобілізації у реєстрі «Оберіг».

Як повідомив Офіс Генпрокурора, щодо ще двох колишніх керівників із Чернівецької області обвинувальні акти вже направили до суду.

З грудня 2025 по лютий цього року посадовці внесли до реєстру «Оберіг» дані про щонайменше 857 нібито мобілізованих. Серед них були люди, які насправді не приходили до ТЦК, чинні військовослужбовці і навіть вигадані особи.

Зокрема, на Закарпатті правоохоронці задокументували 54 такі випадки. Один із керівників районного ТЦК підробив документи про призов 8 осіб. Інший т.в.о. очільника за такою ж схемою «мобілізував» 46 людей. Цьому посадовцю раніше вже повідомляли про підозру в незаконному позбавленні волі військовозобов’язаних. Він вийшов під заставу й наразі служить у бойовому підрозділі на сході.

На Буковині слідчі виявили 803 випадки фіктивного призову. Один із полковників уніс до системи відомості про 631 неіснуючого громадянина. Інші два екскерівники оформили на папері 99 і 73 особи, після чого направили ці документи до військових частин.

Суд уже обрав запобіжні заходи трьом посадовцям із Чернівецької області. Щодо підозрюваного із Закарпаття прокурори також подали клопотання до суду. Досудове розслідування у цій справі продовжують слідчі поліції і СБУ.

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