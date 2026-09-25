Один із полковників вніс до системи відомості про 631 неіснуючого громадянина.

Прокурори повідомили про підозру чинному й колишньому керівникам районних ТЦК на Закарпатті, а також колишньому очільнику РТЦК на Буковині, які штучно завищували показники мобілізації у реєстрі «Оберіг».

Як повідомив Офіс Генпрокурора, щодо ще двох колишніх керівників із Чернівецької області обвинувальні акти вже направили до суду.

З грудня 2025 по лютий цього року посадовці внесли до реєстру «Оберіг» дані про щонайменше 857 нібито мобілізованих. Серед них були люди, які насправді не приходили до ТЦК, чинні військовослужбовці і навіть вигадані особи.

Зокрема, на Закарпатті правоохоронці задокументували 54 такі випадки. Один із керівників районного ТЦК підробив документи про призов 8 осіб. Інший т.в.о. очільника за такою ж схемою «мобілізував» 46 людей. Цьому посадовцю раніше вже повідомляли про підозру в незаконному позбавленні волі військовозобов’язаних. Він вийшов під заставу й наразі служить у бойовому підрозділі на сході.

На Буковині слідчі виявили 803 випадки фіктивного призову. Один із полковників уніс до системи відомості про 631 неіснуючого громадянина. Інші два екскерівники оформили на папері 99 і 73 особи, після чого направили ці документи до військових частин.

Суд уже обрав запобіжні заходи трьом посадовцям із Чернівецької області. Щодо підозрюваного із Закарпаття прокурори також подали клопотання до суду. Досудове розслідування у цій справі продовжують слідчі поліції і СБУ.